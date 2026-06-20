RGZ: Najskuplji stan u Srbiji prodat za 2,6 miliona evra

Biznis.rs pre 5 sati  |  Redakcija Biznis.rs
RGZ: Najskuplji stan u Srbiji prodat za 2,6 miliona evra

garaža dostigla cenu od 77.000 evra

Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji dostigla je približno dve milijarde evra, što predstavlja najvišu zabeleženu vrednost za prvi kvartal od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti, saopštio je danas Republički geodetski zavod (RGZ). „Od tog iznosa, 337,9 miliona evra odnosi se na delimično regulisano tržište. U prva tri meseca 2026. godine zaključeno je ukupno 30.795 kupoprodajnih ugovora. Podaci za prvi kvartal pokazuju rast
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