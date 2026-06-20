"Bez odlaganja je upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja": Oglasilo se Drugo osnovno javno tužilaštvo u slučaju navodnih pretnji koje dobija Veselin Milić u pritvoru

Utvrđuje se identitet nepoznatih lica koja upućuju pretnje Miliću, uz osnovanu sumnju na krivično delo ugrožavanja sigurnosti Više javno tužilaštvo odbacilo je deo krivične prijave protiv Milića za pomaganje učiniocu posle izvršenog dela zbog nedostatka dokaza Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je zahtev potrebnih obaveštenja policijskoj stanici Voždovac u slučaju predmeta koji se odnosi na prijavu advokata Veselina Milića koja se odnosi na navodne