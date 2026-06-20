(Foto) Razoreno 19 višespratnica, kuće sravnjene sa zemljom! Strahovit napad na Ukrajinu: Telo izvlačili iz ruševina

Blic pre 1 sat
(Foto) Razoreno 19 višespratnica, kuće sravnjene sa zemljom! Strahovit napad na Ukrajinu: Telo izvlačili iz ruševina
Rusija je 20. juna napala Zaporožje navođenim avionskim bombama, usmrtivši najmanje pet osoba i povredivši još 11 U napadu je lansirano devet kliznih bombi, a uništeni su stambeni i nestambeni objekti, uključujući civilnu infrastrukturu i konjički sportski klub Rusija je 20. juna napala južni grad Zaporožje navođenim avionskim bombama, pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, a 11 je povređeno, izjavio je guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov. Prema preliminarnim
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