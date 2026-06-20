(Foto, video) Jezive scene u Nemačkoj! Vagoni vise sa nadvožnjaka, krhotine svuda okolo: Posle sudara pali sa visine od 5 metara na ulicu

Jezive fotografije prikazuju kako vagoni vise sa mosta, dok su krhotine rasute po okolini Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a istragu vodi stručni tim Samo nekoliko sati posle stravične železničke nesreće u Velikoj Britaniji, u kojoj je poginuo mašinovođa a 89 ljudi povređeno, dogodila se nova nesreća ovaj put u Nemačkoj.

Dva teretna vagona iskliznula su i pala sa železničkog mosta u Minhenu sa visine od pet metara na prometnu ulicu. Samo pukom srećom nije bilo mrtvih, a jezive fotografije nesreće obilaze svet. Prema navodima policije, došlo je do sudara tokom kojeg je jedan od vozova gurnut ka ivici mosta nakon čega je pao na ulicu ispod. Nesreća se dogodila 1.40 sati ujutru u delu grada Milbertshofen, na nadvožnjaku u ulici Šlajshajmer, kada su dva teretna voza izvodila manevre,