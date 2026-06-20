"Iako ti je strah stalno za vratom, ne može ti nauditi dok se držiš uz mene", Jakov Jozinović oduševio: Pred koncert pokazao kako provodi vreme

Blic pre 3 sata
"Iako ti je strah stalno za vratom, ne može ti nauditi dok se držiš uz mene", Jakov Jozinović oduševio: Pred koncert pokazao…

Jakov smatra da je oslanjanje na Boga ključno za prevazilaženje straha i nesigurnosti.

Govorio je i o svojoj muzičkoj karijeri, naglašavajući da nije previše slušao tuđe savete osim svoje menadžerke. Mladi pevač Jakov Jozinović pokazao je kako se pripremao za večerašnji koncertu Zagrebu. On je pokazao svoju drugu stranu i pokazao koliko je religiozan. Jakov je na svom Instagramu podelio odlomak iz Svetog pisma o tome koliko se u teškim trenucima treba oslanjati na veru i pobediti strah. - Ja sam čvrst temelj na kojem možeš plesati, pevati i slaviti
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