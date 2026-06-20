Ilon Mask živi u montažnoj kući uprkos novom statusu bilionera! Zavirite u "dom" od 37 kvadrata - sve u znaku minimalizma (video)

Njegova kuća, model Boxabl Casita, pruža maksimalnu funkcionalnost na minimalnoj površini, sadrži sve potrebne sadržaje i energetski je efikasna Maskov minimalistički dom ističe trend efikasnosti, održivosti i modularnog stanovanja u savremenoj arhitekturi Istorija je ispisana 12. juna 2026. godine, kada je preduzetnik, inženjer i investitor Ilon Mask postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo granicu od jednog biliona dolara neto vrednosti, nakon izlaska