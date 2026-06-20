Navročki presekao: Poljska oduzela Zelenskom najviše odlikovanje, Kijev odmah uzvratio: "To koristi samo Moskvi"

Blic pre 2 sata
Navročki presekao: Poljska oduzela Zelenskom najviše odlikovanje, Kijev odmah uzvratio: "To koristi samo Moskvi"
Navrocki je naglasio da ova odluka nije protiv ukrajinskog naroda niti menja strateški pravac Poljske prema Ukrajini Ukrajinski ministar Andrej Sibiha izjavio je da je poljska odluka strateška greška i da koristi samo interesima Moskve Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je danas da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, nakon što je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po
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