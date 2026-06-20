Otkrila da li bi pristala da bude u žiriju sledeće sezone Ana Sević progovorila i o povratku Sanje Kužet u Zvezde Granda, pa priznala: "To nema šanse" (video)

Ističe da su ove godine kandidati najviše pevali pesme Cece i Kebe.

Finale je posebno jer će biti dva pobednika, a odluka će biti donesena ravnopravno glasovima publike i žirija. Voditeljka i pevačica Ana Sević večeras blista na spektakularnom finalu "Zvezda Granda", a pred sam početak otkrila je svoje prve utiske i priznala da zbog vanserijskih kandidata ove godine ima čak nekoliko favorita. Ana je otvoreno progovorila o naporima koje donosi ovaj televizijski format, istakavši da joj višesatno stajanje na sceni u visokim