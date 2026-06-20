Sudar vozova u Britaniji, 90 povređeno, poginuo mašinovođa. Crni bilans jezive nesreće: Helikopteri prevozili povređene, otkriveno i kako je došlo do udesa

Blic pre 2 sata
Sudar vozova u Britaniji, 90 povređeno, poginuo mašinovođa. Crni bilans jezive nesreće: Helikopteri prevozili povređene…
Poginuo je jedan od mašinovođa, prema informacijama železničkog sindikata Nesreća se dogodila kada je drugi voz udario u zadnji deo prvog koji je stao zbog kvara bezbednosnog sistema Najmanje jedna osoba je poginula, a 89 je povređeno, od kojih 11 izuzetno teško, a 22 teško, u sudaru dva voza u blizini Bedforda u Velikoj Britaniji, saopštili su danas služba hitne pomoći i britanska saobraćajna policija. Sindikat železnice saopštio je da je poginuo jedan od
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