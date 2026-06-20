Vašington preuzima glavnu ulogu Izrael i Liban pred novim dogovorom: zakazana nova runda pregovora

Blic pre 1 sat
Vašington preuzima glavnu ulogu Izrael i Liban pred novim dogovorom: zakazana nova runda pregovora
Američki sekretar Mark Rubio naglasio je potrebu razoružavanja Hezbolaha i podršku suverenitetu Libana Prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha prethodi dogovor da Hezbolah ne napada Izrael Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio je danas Stejt department nakon telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsednika Džozefa Auna. Tokom razgovora Rubio je ponovio potrebu za
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