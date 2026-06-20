(Video) Pakleno jutro na srpsko-bugarskoj granici Srbi masovno krenuli na more preko Gradine, čekali više od 3 sata! Evo kako je na ostalim graničnim prelazima

Blic pre 2 sata
(Video) Pakleno jutro na srpsko-bugarskoj granici Srbi masovno krenuli na more preko Gradine, čekali više od 3 sata! Evo kako…

Jutros su na granici Srbije i Bugarske zabeležene ogromne kolone i čekanja i do tri sata Najgora situacija bila je na prelazu Gradina gde su zadržavanja trajala čak 200 minuta Vozače koji su se jutros uputili ka Bugarskoj, najvećim delom u tranzitu ka obalama Egejskog mora, dočekale su nepregledne kolone i višesatna čekanja.

Turisti koji kreću iz Srbije ka ovim odredištima najčešće se odlučuju da do Grčke stignu preko Bugarske, jer je put kraći i uz malo sreće na graničnim prelazima, do letovališta se brže stiže. Pored toga, jedan od glavnih razloga zašto se sve više srpskih turista odlučuje za ovu rutu jeste izbegavanje velikih gužvi nastalih usled primene novog EES (Entry/Exit System) sistema na granicama. Ipak, zbog ovog trenda, iz dana u dan na ovom putnom pravcu počele su da se
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