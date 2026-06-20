Avganistan objavio da je napao skrovište pobunjenika u Pakistanu, Islamabad odbacio tvrdnju

Danas pre 8 sati  |  Beta
Avganistan objavio da je napao skrovište pobunjenika u Pakistanu, Islamabad odbacio tvrdnju

Avganistanske vlasti saopštile su danas da je njihova vojska napala skrovišta islamističkih pobunjenika u dve pakistanske provincije, što je Islamabad demantovao.

Ministarstvo odbrane talibanske vlade Avganistana saopštilo je na Iksu (X) da su skrovišta u pakistanskim provincijama Balučistan i Hajber Pahtunhva, koje obe dele granicu sa Avganistanom, bila meta sinoćnjih napada avganistanskih vazdušnih snaga, prenosi agencija Rojters (Reuters). Nije precizirano o kakvom napadu se tačno radi. „Ove baze, navodno korišćene u saradnji sa određenim neprijateljskim obaveštajnim krugovima za planiranje i organizovanje napada na
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