Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Danas pre 8 sati  |  Beta
Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Reprezentativci Srbije osvojili su na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi tri srebrne medalje, dva bronzana odličja i jednu pohvalu, saopštilo je danas Društvo matematičara Srbije.

Srebrne medalje osvojili su učenik gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu Gleb Sapožnjikov i đaci Matematičke gimnazije u Beogradu Ramazan Šakirov i Kosta Hil. Bronzane medlje osvojli su Jovan Petronijević iz gimnazije „Svetozar Marković“ u Nišu i Bogdan Milovanović iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a pohvalu je dobio učenik te škole Vasilije Nedeljković. Lider ekipe bio je Miloš Đorić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a njegov zamenik
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