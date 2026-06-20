Grlić-Radman sa Đurićem: Inicirano pokretanje pitanja koja opterećuju odnose Srbije i Hrvatske

Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman izjavio je u Subotici da je njegov današnji sastanak sa šefom srpske diplomatije Markom Đurićem rezultirao novim podsticajem da se pokrenu neka otvorena pitanja koja opterećuju odnose dve države.

Uoči Svečane akademije u Gradskoj kući u Subotici, povodom praznika hrvatske zajednice u Srbiji – Dana rođenja biskupa Ivana Antunovića, Grlić-Radman je novinarima rekao da je sa Đurićem razgovarao o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Srbiji i o rešavanju otvorenih pitanja granice na Dunavu i nestalih osoba u ratu 1990-ih. „Održao sam dobar, kvalitetan, sadržajan i konstruktivan sastanak sa ministrom Đurićem. Mi se redovno sastajemo uprkos slabom