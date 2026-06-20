Ko je dr Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je pucao u „Ribnikaru“?

Vladimir Kecmanović, otac maloletnog K.K, koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ ubio devet vršnjaka i čuvara, te ranio još šest osoba, osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i šest meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti.

Viši sud u Beogradu je istog dana, 18. juna, osudio i Miljanu Kecmanović, majku „dečaka ubice“, kako se K.K. označava u medijima, na dve godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Sud je ocu K.K. produžio pritvor, a majci produžio meru zabrane komuniciranja sa sinom. Prvostepena presuda protiv njih doneta je po drugi put, nakon što je Apelacioni sud ukinuo deo prve presude Višeg suda zbog „bitnih povreda postupka“.