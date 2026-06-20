Novi Berograd: U bloku 44 danas i sutra Street art festival

Danas pre 31 minuta  |  Beta
Novi Berograd: U bloku 44 danas i sutra Street art festival
Drugi „Novobeogradski Street art festival“ na Teatru na Savi u Bloku 44, pod sloganom „Siđi do reke“ biće održan danas, 20. juna i u nedelju, 21. juna.Građani će moći da uživaju u jedinstvenom doživljaju klasične, džez i filmske muzike, i da se tokom pratećeg programa pridruže umetničkoj likovnoj koloniji, najavili su organizatori. Muzički program počinje u 19.00, a propratni od 18.00, dok je ulaz na festival slobodan, ;dodala je Gradska opština Novi Beograd ;
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