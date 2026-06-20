Predsednik Poljske oduzeo Zelenskom najviše državno odlikovanje Orden belog orla

Danas pre 5 sati  |  Beta
Predsednik Poljske oduzeo Zelenskom najviše državno odlikovanje Orden belog orla

Predsednik Poljske Karol Navrocki saopštio je večeras da je rešio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, zato što je jedna jedinica ukrajinske vojske odlukom Zelenskog ponela ime Heroji Ukrajinske ustaničke armije.

Ta oružana frakcija organizacije ukrajinskih nacionalista Stepena Bandere, odredi koji su se borili u Drugom svetskom ratu protiv Crvene armije često saradjujući sa Hitlerovim nacistima, odgovorni su za etnička čišćenja i masakr Poljaka ali i Čeha i Jevreja u oblasti Volinja na zapadu današnje Ukrajine, kada su 1943. pobili prema procenama poljskih istoričara oko 100.000 pripadnika poljske manjine po selima. „Odluka ukrajinskih vlasti da veliča Ukrajinsku ustaničku
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