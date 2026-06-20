Sigurna pobeda SAD protiv Australije za plasman u narednu fazu takmičenja

Fudbaleri SAD savladali su selekciju Australije rezultatom 2:0 u drugom kolu grupe D na Svetskom prvenstvu.

Na taj način su izabranici selektora Maurisija Poketina obezbedili plasman u šesnaestinu finala, a u poslednjem kolu će se u susretu sa Turskom boriti i za prvo mesto u grupi. Čuveni Argentinac nije mogao da računa na Kristijana Pulišića zbog povrede, alli su njegovi igrači svejedno opravdali ulogu favorita na ovom meču. Sav posao su fudbaleri SAD rešili u prvih 45 minuta. Prvo je Kameron Brdžis postigao autogol u 11. minutu, da bi u smiraj prvog poluvremena