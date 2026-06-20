SSP: Pod okriljem noći oskrnavljene prostorije stranke u Beogradu, Čačanin usnimljen kako ispisuje grafite i slika svoje „nedelo“

Danas pre 31 minuta  |  Danas Online
SSP: Pod okriljem noći oskrnavljene prostorije stranke u Beogradu, Čačanin usnimljen kako ispisuje grafite i slika svoje…

„Tokom noći između četvrtka i petka, oko 00.45 časova, dogodio se još jedan u nizu kukavičkih napada na prostorije centrale Stranke slobode i pravde.

Nepoznato lice, očigledno postupajući po partijskom nalogu, ispisalo je grafit sa političkom parolom režima „Srbija pobeđuje“ preko zida ograde naše stranke“, saopštili su iz SSP-a. Sigurnosne kamere zabeležile su ceo tok ovog vandalskog čina. Na snimcima se jasno vidi muškarac sa bradom koji dolazi vozilom marke BMW, crne boje, sa čačanskim registarskim oznakama. Nakon što je prethodno osmotrio teren, izvršio je vandalizam, a potom mobilnim telefonom fotografisao
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