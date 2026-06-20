Šta veliko otkriće u lečenju gubitka kose može da znači za žene poput mene

Danas pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
Šta veliko otkriće u lečenju gubitka kose može da znači za žene poput mene

Živo se sećam trenutka kada je kosa počela da mi opada.

Jedne subotnje večeri u hotelskoj sobi sam klečala nad kadom i prala kosu, spremajući se za proslavu 40. rođendana moje prijateljice. Sedamnaest dana ranije primila sam prvu od šest hemoterapija za lečenje raka dojke, ali do tada nije bilo nikakvih znakova opadanja kose. Ubedila sam sebe da sam možda jedna od srećnica. Ali dok sam držala tuš iznad glave, mlaz vode je iznenada potamneo dok su dugi pramenovi smeđe kose počeli da se skupljaju oko odvoda. Nisam mogla
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