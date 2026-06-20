Sudar vozova u Engleskoj, jedna osoba poginula, desetine sa teškim povredama (FOTO, VIDEO)

Dva voza sudarila su se u okolini Bedforda u Velikoj Britaniji, saopštile su lokalne vlasti, a policija i druge hitne službe nalaze se na mestu nesreće.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je poginula, dok je desetine povređeno. Iz Hitne pomoći Istočne Engleske navode da je došlo do sudara dva voza u Elstouu, u blizini Bedforda, oko 17.15 časova. Prema informacijama koje su podelili s medijima, jedna osoba je preminula na licu mesta, još 11 osoba zadobilo je veoma teške povrede, 22 osobe su teško povređene, dok je dodatnih 56 osoba zadobilo lakše povrede. Osobe sa lakšim povredama zbrinute su na mestu nesreće