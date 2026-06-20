Uprava o navodnim pretnjama Miliću: Staramo se o bezbednosti apsolutno svih u pritvoru

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je danas da se brine o bezbednosti svih osoba koje su lišene slobode u Okružnom zatvoru u Beogradu, nakon navoda o pretnjama upućenim bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću osumnjičenom u slučaju ubistva na Senjaku.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su za televiziju N1 kazali da je Okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih osoba i da se stoga posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je ranije danas, po prijemu podnesaka branioca, da osumnjičenom bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću nepoznate osobe upućuju pretnje