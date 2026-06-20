Da li je ovo jedini način? Svi satima čekaju na granici, a oni prošli za 10 minuta. Srpska porodica otkrila kada se najbrže stiže u Grčku

Dnevnik pre 30 minuta
Da li je ovo jedini način? Svi satima čekaju na granici, a oni prošli za 10 minuta. Srpska porodica otkrila kada se najbrže…

Kilometarske kolone i višesatna čekanja na putu ka Grčkoj ovih dana mnogim turistima pretvaraju početak odmora u pravi pakao. Na najprometnijem graničnom prelazu Evzoni zadržavanja traju i duže od tri sata, a dodatnu zabrinutost izaziva i primena EES sistema (Entry/Exit System), novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije.

Međutim, iskustvo jedne srpske porodice pokazalo je da trenutno postoji samo jedan način da izbegnete gužve i sačuvate živce – putovanje tokom noći. Ivan Nikolić krenuo je sa porodicom ka grčkom letovalištu Platamon u kasnim večernjim satima i izbegao sve ono što je tokom dana sačekalo hiljade turista. - Krenuli smo kasno kako bismo izbegli gužve. Na granici sa Severnom Makedonijom čekali smo oko 20 minuta, dok je na granici sa Grčkom oko dva sata iza ponoći ispred
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