Goleada u Hjustonu: Holandija "petardom" protiv Švedske proslavila ulazak u klub "100".

Dnevnik pre 1 sat
Goleada u Hjustonu: Holandija "petardom" protiv Švedske proslavila ulazak u klub "100".

Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Švedsku rezultatom 5:1 u utakmici drugog kola F grupe na Svetskom prvenstvu.

Brajan Brobi bio je strelac u petom i 17. minutu, Kodi Gakpo u 47. i 54. minutu, a Krisensio Samervil u 89. minutu. Gol za Švedsku postigao je Entoni Elanga u 59. minutu. Selektor Holandije Ronald Kuman povukao je hrabar potez kada je u startnu postavu uvrstio Brobija umesto Samervila, strelca sa meča protiv Japana. Ispostavilo se da je odluka bila pun pogodak. Već u šestom minutu Brobi je načeo odbranu Šveđana nakon sjajne akcije koju je započeo Tidžani Rajnders,
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