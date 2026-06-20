Potpisom Dejana zukića (25) u voši nastavljen niz zavidnih transfera Ništa više nije kao pre

Vratio se miljenik Vošinih navijača Dejan Zukić. U FC „Vujadin Biškov“, za potpis na novi ugovor sa matičnim klubom, dobrodošlicu su mu poželeli predsednik Dragoljub Zbiljić i član Upravnog odbora Ljubomir Apro. Pre dve godine Zukić je potpisao trogodišnji ugovor sa austrijskim bundesligašem Volfsbergerom za 900.000 evra. U dve sezone upisao je 75 nastupa, uz učinak od 22 gola i 21 asistenciju, a od trofeja osvojio je Kup Austrije u sezoni 2024/25. godine. Prethodnu sezonu završio je učinkom od 10 golova i

Pre godinu dana, posle sumorne sezone i rezultata koji su bili odraz loše igre koja je navijače odvajala od „Karađorđa“, bilo je potrebna izvesna doza hrabrosti u poruci da „u Vojvodini ništa više nije kao pre.“ Posle dva vicešampionska zvanja u minuloj sezoni i zavidnog niza transfera, oplemenjenog Zukinim potpisom, nije više potrebna prethodna priprema za poruku kako, zaista, u Vojvodini ništa više nije kao pre! -Meni je puno srce – emotivno je povratak