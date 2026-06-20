Navrocki dao, pa oduzeo orden predsedniku Ukrajine, Zelenski: Poslao sam ga predsedniku poštom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Navrocki dao, pa oduzeo orden predsedniku Ukrajine, Zelenski: Poslao sam ga predsedniku poštom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Orden Belog orla poslao poštom predsedniku Poljske Karolu Navrockom, navodeći da Ukrajina ostaje otvorena za sve "suštinske oblike saradnje" sa partnerima.

Navrocki je izjavio u petak da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, nakon što je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake u Drugom svetskom ratu. "Verovali smo da je Orden Belog orla upućen ukrajinskom narodu i našoj vojsci 2023. godine. To je tada rečeno. Danas sam poslao orden gospodinu predsedniku Poljske", naveo je Zelenski na
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