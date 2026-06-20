Rata u Ukrajini ne bi bilo da Rusija nije izbačena iz G8

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da rata u Ukrajini verovatno ne bi bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz Grupe osam (G8).

On je u intervjuu za portal Aksios rekao da bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama, kao i još jedna ili dve zemlje, nisu želeli ruskog predsednika Vladimira Putina u toj grupi. "Želeli su da Putin ode. Nekada je bio G8. Bilo bi mnogo bolje da je ostalo tako. Verovatno ne biste imali rat Rusije i Ukrajine", rekao je Tramp.