Rata u Ukrajini ne bi bilo da Rusija nije izbačena iz G8

Euronews pre 38 minuta  |  Autor: Tanjug
Rata u Ukrajini ne bi bilo da Rusija nije izbačena iz G8

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da rata u Ukrajini verovatno ne bi bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz Grupe osam (G8).

On je u intervjuu za portal Aksios rekao da bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama, kao i još jedna ili dve zemlje, nisu želeli ruskog predsednika Vladimira Putina u toj grupi. "Želeli su da Putin ode. Nekada je bio G8. Bilo bi mnogo bolje da je ostalo tako. Verovatno ne biste imali rat Rusije i Ukrajine", rekao je Tramp.
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