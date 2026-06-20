Stanje na granicama: Teretnjaci čekaju četiri sata, evo koliko se zadržavaju putnička vozila

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju 50 minuta na izlaz. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju dva sata na izlaz. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).