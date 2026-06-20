Težak udes na putu Banjaluka-Prijedor: U Prijakovcima nastradale tri osobe

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Težak udes na putu Banjaluka-Prijedor: U Prijakovcima nastradale tri osobe
U teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor, nastradale su dve ženske i jedna muška osoba, dok su tri osobe povređen, saopšteno je iz banjalučkog Doma zdravlja. "Tri povređene osobe, muškarac, žena i dete staro osam godina, nakon ukazane pomoći sanitetskim vozilima prevezene su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na dalje lečenje", naveli su iz Doma zdravlja, za Srnu. Dojavu o teškoj
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