Težak udes na putu Banjaluka-Prijedor: U Prijakovcima nastradale tri osobe

U teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor, nastradale su dve ženske i jedna muška osoba, dok su tri osobe povređen, saopšteno je iz banjalučkog Doma zdravlja. "Tri povređene osobe, muškarac, žena i dete staro osam godina, nakon ukazane pomoći sanitetskim vozilima prevezene su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na dalje lečenje", naveli su iz Doma zdravlja, za Srnu. Dojavu o teškoj