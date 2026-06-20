UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku – najmanje pet osoba poginulo u izraelskim napadima na jug Libana

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku – najmanje pet osoba poginulo u izraelskim napadima na jug Libana

Diplomatska ofanziva na Bliskom istoku ulazi u novu, kritičnu fazu nakon što je američki predsednik Donald Tramp potvrdio da je od Izraela zatražio pristanak na prekid vatre sa Hezbolahom, nazivajući taj potez "šlagom na torti" nakon potpisivanja memoranduma sa Iranom.

Dok visoki zvaničnici iz Tel Aviva poručuju da je krhko primirje na snazi sve dok libanska grupa ne napada, ali uz jasno insistiranje na ostanku izraelskih trupa u južnom Libanu, Teheran apeluje na Vašington da garantuje izraelsko poštovanje postignutog dogovora. Uz Trampove pohvale premijeru Netanjahuu za zajedničku borbu protiv iranskog uticaja i spremnost Irana na diplomatiju "korak po korak", pratimo uživo da li će ovi dogovori doneti trajni mir ili novu
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