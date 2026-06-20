Veliki transfer Vojvodine: Reprezentativac Srbije se vratio na "Karađorđe"

Srpski fudbaler Dejan Zukić novi je član Vojvodine, saopštio je danas klub iz Novog Sada.

Zukić (25) je u Vojvodinu prešao iz Volfsbergera, u koji je pre dve godine došao upravo iz novosadskog kluba. "Stara dama" se oglasila o pomenutom transferu putem svojih zvaničnih medija. "Nekadašnji kapiten našeg kluba, koji je prošao sve selekcije u omladinskoj školi 'Ilija Pantelić', poslušao je svoje srce, i dve godine posle odlaska u Volfsberger, vraća se iz austrijskog kluba u svoju Vojvodinu. Vojvodina želi svom povratniku i kapitenu srećan povratak na