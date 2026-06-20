Muškarac poginuo u sudaru automobila i autobusa kod Niša, tri osobe povređene

Prema nezvaničnim informacijama, nastradali je upravljao automobilom marke „Kia“, koji se iz za sada neutvrđenih razloga sudario sa autobusom prevozničkog preduzeća „Nišekspres“.

U nesreći su povređene još tri osobe, koje su nakon ukazane prve pomoći transportovane u Univerzitetski klinički centar u Nišu radi dalje dijagnostike i lečenja. Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, a saobraćaj je tokom uviđaja bio otežan. Okolnosti koje su dovele do sudara biće utvrđene istragom.