Sunčano i veoma toplo u Srbiji: U Nišu danas do 33 stepena, narednih dana i do 35°C

Glas juga pre 3 sata
Sunčano i veoma toplo u Srbiji: U Nišu danas do 33 stepena, narednih dana i do 35°C

Jutarnje temperature kretaće se od 12 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna u većem delu zemlje biti između 31 i 34 stepena.

U Nišu se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 16 stepeni, dok će tokom dana živa u termometru dostići 33 stepena. Slično vreme očekuje se i u ostalim gradovima Srbije. U Beogradu će maksimalna temperatura biti oko 33 stepena, u Novom Sadu do 34, Kragujevcu do 33, Kraljevu do 33, dok će u Užicu biti nešto prijatnije sa oko 32 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, zadržaće se pretežno
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