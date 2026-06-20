RHMZ izdao narandžasto upozorenje za područje Šumadije

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za danas se na području Šumadije očekuju se ekstremno visoke temperature vazduha, zbog čega je izdato narandžasto meteorološko upozorenje.

Maksimalna dnevna temperatura dostići će i preći 35 stepeni Celzijusa, što predstavlja veoma opasnu vremensku pojavu koja može ugroziti zdravlje ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Naročito su ugroženi hronični bolesnici, lica pod terapijom i medicinskim nadzorom, starije osobe, deca i meteoropate. Zbog visokih temperatura povećan je i rizik od izbijanja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru, kao i mogućnost poteškoća u saobraćaju i smetnji