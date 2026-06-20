Vremenska prognoza za nedelju, 21. jun: Sutra sunčano i veoma toplo, na planinama kiša

Vreme u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo, sa oblacima i kišom u delovima Vojvodine i na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje na obilne pljuskove sa grmljavinom u nedelju i ponedeljak u Vojvodini, kao i na kratkotrajnu pojavu grada. Sutra će duvati slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od 14 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok su kasno popodne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura