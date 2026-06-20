BLOG UŽIVO Studentski skup u Novom Sadu: Štandovi u Kampusu i Limanskom parku, zatvoreni prolazi turbo kružnom toku (FOTO/VIDEO)

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BLOG UŽIVO Studentski skup u Novom Sadu: Štandovi u Kampusu i Limanskom parku, zatvoreni prolazi turbo kružnom toku…

Skup na koji su pozvali studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održava se danas na nekoliko gradskih lokacija. Štandovi Zborova građana i radne jedinice 'Student u svakom selu' postavljeni su od 14.30 u Limanskom parku i u kampusu Univerziteta, dok će glavni deo programa početi u 17.30 časova na turbo kružnom toku, odnosno, na raskrsnici Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice.

Foto: Aristea Stakić U toku je okupljanje u Kampusu Studenti i građani se okupljaju u Kampusu Univerziteta gde su postavljeni štandovi radne jedinice "Student u svakom selu". Tu se nalazi i Saša Tomas iz Udrženja Banatska crnica koji je rekao je da su oni podržali zahteve studenata posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici. Istakao je da će oni na tom mestu skuvati vojnički pasulj za sve građane i studente. Foto: Aristea Stakić Reporterka Insajdera javlja da
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