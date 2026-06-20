MUP izneo procenu koliko je bilo ljudi na skupu u Novom Sadu

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MUP izneo procenu koliko je bilo ljudi na skupu u Novom Sadu

Na skupu na koji su pozvali studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prema proceni policije okupilo se najviše oko 7.800 građana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Foto: Aristea Stakić Kako se navodi, reč je o neprijavljenom javnom okupljanju koje je trajalo do 19.05 časova, a tokom njegovog održavanja saobraćaj je bio blokiran od strane traktorista i motociklista. U saopštenju MUP-a ističe se da je policija preduzela sve preventivne i operativne mere radi očuvanja javnog reda i mira i sprečavanja narušavanja bezbednosti građana i imovine. Podsetimo, prema proceni Arhiva javnih skupova na protestu „Ti i ja, Slavija” održanom
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