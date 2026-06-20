SSP: Nepoznati muškarac vandalizovao prostorije centrale stranke natpisom „Srbija pobeđuje“

Predsednik Izvršnog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Dalibor Jekić izjavio je danas da se tokom noći između četvrtka i petka, oko 00.45 časova, dogodio napad na prostorije centrale SSP-a.

Logo Stranke slobode i pravde. Foto: IStefan Goranović "Nepoznato lice, očigledno postupajući po partijskom nalogu, ispisalo je grafit sa političkom parolom režima 'Srbija pobeđuje' preko zida ograde naše stranke", naveo je on. Tvrdi da su sigurnosne kamere zabeležile taj incident i da se na snimcima vidi muškarac sa bradom koji dolazi vozilom marke "BMW", crne boje, sa čačanskim registarskim oznakama. "Nakon što je prethodno osmotrio teren, izvršio je vandalizam,