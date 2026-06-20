Brazil - Haiti: Nejmar ni na klupi! Ceo svet čeka sambu na terenu
Kurir pre 44 minuta
Od najnovijeg Hronološki BRAZIL - HAITI Stadion: Filadelfija Sudija: Alehandro Hoze Hernandez Hernandez (Španija) BRAZIL (4-4-2): Alison - Magalješ, Markinjos, Danilo, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš, Lukas Pakueta -Vinisijus, Mateuš Kunja, Rafinja. Selektor: Karlo Ančeloti HAITI (5-2-3): Plaside - Arkus, Ade, Delkroa, Eksperijens, Duvern - Belegard, Žan Žak - Providens, Pjero, Kazemir. Selektor: Sebastijan Minje