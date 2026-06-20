Brazil - Haiti: Selekao gazi rivala! Ali, jedna velika briga za Ančelotija

Kurir pre 26 minuta
Brazil - Haiti: Selekao gazi rivala! Ali, jedna velika briga za Ančelotija

Od najnovijeg Hronološki Mateus Kunja i Lukas Paketa su izašli, a ušli Endrik i Gabrijel Martineli.

Umesto Džošue Kazimira, u igri je Lusijus Dedson. Dominik Simon je neuspešno okušao svoj šut. Haiti se otvorio, ali bez prave prilike za gol. Ušao je Vinisijus sa leve strane u šesnaesterac, a onda komplikovao, komplikovao i komplikovao, pa je izašao iz kaznenog prostora na suprotnoj strani bez šuta ka golu. Očekivalo se da Vilson Isidor bude starter protiv Brazila, ali je dobio šansu tek za drugo poluvreme. I već u prvim minutama je pripretio. Teren su napustili
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