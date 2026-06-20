Četvrti Žilićevi dani u Subotu, 20. juna: Festival harmonike u Varvarinu

Kurir pre 21 minuta
Četvrti Žilićevi dani u Subotu, 20. juna: Festival harmonike u Varvarinu

Festival harmonike “Žilićevi dani”, posvećen uspomeni na legendarnog harmonikaša iz Bošnjana Dragana Matića Žilića, biće održan po četvrti put u Varvarinu.

Ova tradicionalna muzička manifestacija zakazana je za subotu 20. jun u Velikoj sali Opštinske biblioteke “Varvarin”, sa početkom u 12 sati. Festival nosi ime Dragana Matića Žilića, jednog od najvećih srpskih harmonikaša, kompozitora brojnih narodnih kola i pesama i trostrukog osvajača prestižnog priznanja “Prva harmonika Jugoslavije”. Prema rečima Nikole Petrovića, portparola Opštine Varvarin, poseban značaj festivalu daje činjenica da je on pretkvalifikaciono
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Četvrti Žilićevi dani u Subotu, 20. juna: Festival harmonike u Varvarinu

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