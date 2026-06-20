Hrvat na klupi Australije nezadovoljan: Primili smo dva laka gola

Kurir pre 38 minuta
Hrvat na klupi Australije nezadovoljan: Primili smo dva laka gola

Selektor fudbalske reprezentacije Australije Toni Popović rekao je da je njegova ekipa loše odigrala prvo poluvreme utakmice protiv SAD, ali da je u nastavku bila izvanredna, uprkos porazu u drugom kolu Svetskog prvenstva. "Ne znam da li je bilo zbog važnosti, ali delovali smo tromo, kao da su nam noge bile teške.

Oni su bili brži, bili su moćniji, dobijali su svaki duel i kada je tako, teško je uhvatiti bilo kakav zamah, a onda smo primili dva laka gola", rekao je Popović, preneli su britanski mediji. Fudbaleri Australije izgubili su u petak uveče od SAD 0:2, u utakmici drugog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu. "Mislim da je reakcija igrača u drugom poluvremenu bila izvanredna. Suočeni sa tolikom bukom protiv domaćina takmičenja, mislim da su igrači u drugom poluvremenu
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