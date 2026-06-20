Kone operisan posle teške povrede: Ovo su prve informacije o stanju fudbalera Kanade posle dvostrukog preloma

Kurir pre 3 sata
Kone operisan posle teške povrede: Ovo su prve informacije o stanju fudbalera Kanade posle dvostrukog preloma

Fudbaler reprezentacije Kanade Ismael Kone uspešno je operisan nakon što je na utakmici Svetskog prvenstva protiv Katara slomio tibiju i fibulu leve noge.

Dvadesetčetvorogodišnji fudbaler, koji iza sebe ima prvu sezonu u dresu Sasuola, teško se povredio u 51. minutu meča u kojem je Kanada savladala Katar 6:0. Do povrede je došlo nakon starta s leđa igrača Katara Asima Madiboa, koji je zbog tog prekršaja dobio crveni karton. Fudbalski savez Kanade saopštio je da je Kone operisan u četvrtak uveče, nekoliko sati nakon utakmice. Madibo se posle susreta lično izvinio kanadskom reprezentativcu. "Ne možete ni da zamislite
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