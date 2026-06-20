Na kraju uvek pobede Nemci: "Panceri" bili na kolenima, a onda u dubokoj nadoknadi preko rezervista okrenuli protiv "Slonova"

Kurir pre 24 sata
Na kraju uvek pobede Nemci: "Panceri" bili na kolenima, a onda u dubokoj nadoknadi preko rezervista okrenuli protiv "Slonova"

Od najnovijeg Hronološki Deniz Undav postiže gol na asistenciju Enmeče.

Velika greška igrača Obale Slonovače, sevnula je kontra, Amiri je dobio loptu na sredini kaznenog prostora, i šutirao, ali je Fofana odbranio. Braun je šutirao iz izgledne pozicije, a Fofana odbranio. Kakvu šansu su propustili Afrikanci. Simon Adigra je dobio loptu u trenutku kada je bio sam ispred golmana Nojera. Međutim, umesto da šutira odlučio se na dribling i izgubio loptu. Umesto Kaija Haverca u igri je Leon Gorecka. Nagelsman pojačava sredinu terena. Izašao
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