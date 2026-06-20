Navijači zgrabili reportera, pa ga bacali u vazduh! Ovo je najluđa scena na Mundijalu, a o njegovoj reakciji svi bruje! video

Kurir pre 58 minuta
Navijači zgrabili reportera, pa ga bacali u vazduh! Ovo je najluđa scena na Mundijalu, a o njegovoj reakciji svi bruje! video

Posle trijumfa nad Južnom Afrikom (2:0), Meksikanci su nadigrali i Južnu Koreju, što je izazvalo opštu euforiju na ulicama.

Koliko je atmosfera uzavrela, najbolje svedoči primer ESPN-ovog reportera Oskara Galjarda, koji je doživeo potpuni šou tokom uključenja uživo. Dok je analizirao nastup nacionalnog tima, odjednom ga je opkolila grupa raspamećenih navijača. U deliću sekunde su ga podigli i počeli da ga bacaju u vazduh, slaveći te dve važne pobede na startu turnira. Iako bi većina kolega u takvom metežu prekinula javljanje, Galjardo je pokazao vrhunski profesionalizam. Nastavio je da
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