Nemačka - Obala Slonovače: Kakav šok, "Slonovi" poveli golom Kesija

Kurir pre 14 minuta
Nemačka - Obala Slonovače: Kakav šok, "Slonovi" poveli golom Kesija

Od najnovijeg Hronološki Frank Kesi je doveo u vođstvo Obalu Slonovače! Dialo je pokušao da postigne gol, izblokiran je, ali se na odbitak najbolje snašao Kesi i poslao loptu u mrežu.

Aleksandar Pavlović je posle kornera postigao gol, ali je opravdano poništen zbog faula nad Fofanom. Musijala je dobio loptu na ivici šesnaesterca, ušao korak-dva ka sredini i opalio, ali je za malo bio neprecizan. Singo je naleteo na odbitak i šutirao sa oko 20 metara, ali je njegov šut izblokiran. Ipak, beležimo prvi pokušaj Afrikanaca. Najbolji napadač Nemačke ponovo je bio u prilici, ali se istakao golman Obale Slonovače. Velika odbrana Fofane Kai Haverc je već
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