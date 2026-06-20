Nemačka - Obala Slonovače: Kakav šok, "Slonovi" poveli golom Kesija

Od najnovijeg Hronološki Frank Kesi je doveo u vođstvo Obalu Slonovače! Dialo je pokušao da postigne gol, izblokiran je, ali se na odbitak najbolje snašao Kesi i poslao loptu u mrežu.

Aleksandar Pavlović je posle kornera postigao gol, ali je opravdano poništen zbog faula nad Fofanom. Musijala je dobio loptu na ivici šesnaesterca, ušao korak-dva ka sredini i opalio, ali je za malo bio neprecizan. Singo je naleteo na odbitak i šutirao sa oko 20 metara, ali je njegov šut izblokiran. Ipak, beležimo prvi pokušaj Afrikanaca. Najbolji napadač Nemačke ponovo je bio u prilici, ali se istakao golman Obale Slonovače. Velika odbrana Fofane Kai Haverc je već