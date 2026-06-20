Oči sveta uprte u vrh Birgenštoka! Nastavljaju se pregovori Amerike i Irana, Trampov zet već čeka Vitkofa i Aragčija, dok ova država "navija" da sve propadne!

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa - Stiv Vitkof i iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, otputovali su u Švajcarsku na pregovore, objavio je Aksios, dok istovremeni smrtonosni izraelski udari na Liban prete da ugroze novo primirje koje je ključno za okončanje rata s Iranom.

Pregovori, koje vode Stiv Vitkof i Abas Aragči, predstavljaju pokušaj da se ovogodišnji privremeni sporazum o razumevanju od 14 tačaka pretvori u trajni regionalni dogovor kojim bi se okončao rat koji su Sjedinjene Države i Izrael započeli 28. februara. Međutim, samo nekoliko sati nakon što je u Libanu stupilo na snagu primirje između Izraela i militantne grupe Hezbolah, u izraelskim vazdušnim udarima i napadima dronova ubijeno je najmanje petoro ljudi na jugu