Oči sveta uprte u vrh Birgenštoka! Nastavljaju se pregovori Amerike i Irana, Trampov zet već čeka Vitkofa i Aragčija, dok ova država "navija" da sve propadne!

Kurir pre 1 sat  |  Reuters/ Axios/Preneo: V.M.)
Oči sveta uprte u vrh Birgenštoka! Nastavljaju se pregovori Amerike i Irana, Trampov zet već čeka Vitkofa i Aragčija, dok ova…

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa - Stiv Vitkof i iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, otputovali su u Švajcarsku na pregovore, objavio je Aksios, dok istovremeni smrtonosni izraelski udari na Liban prete da ugroze novo primirje koje je ključno za okončanje rata s Iranom.

Pregovori, koje vode Stiv Vitkof i Abas Aragči, predstavljaju pokušaj da se ovogodišnji privremeni sporazum o razumevanju od 14 tačaka pretvori u trajni regionalni dogovor kojim bi se okončao rat koji su Sjedinjene Države i Izrael započeli 28. februara. Međutim, samo nekoliko sati nakon što je u Libanu stupilo na snagu primirje između Izraela i militantne grupe Hezbolah, u izraelskim vazdušnim udarima i napadima dronova ubijeno je najmanje petoro ljudi na jugu
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