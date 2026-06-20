Petoro povređenih, dvoje prevezli u Urgentni centar! Vozači kosili pešake i bicikliste po Beogradu, najgore prošao čovek kod Ostružnice

Kurir pre 19 minuta
Petoro povređenih, dvoje prevezli u Urgentni centar! Vozači kosili pešake i bicikliste po Beogradu, najgore prošao čovek kod…

U pet saobraćajnih nesreća koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, pet osoba je lakše, a jedna teže povređena, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Do najteže nesreće došlo je u Ostružnici, gde je sinoć u 21.51 muškarac star 50 godina kao pešak oboren i tom prilikom zadobio teške telesne povrede. On je prevezen u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje. U drugoj nesreći, u 19.11 časova na uglu Resavske i Nemanjine ulice, lakše je povređen 65-godišnji muškarac koji je takođe transportovan u Urgentni centar. Na raskrsnici Kneza Miloša i Nemanjine ulice u 21.29 časova oboren je biciklista, koji je zbrinut na licu
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Petoro povređenih, dvoje prevezli u Urgentni centar! Vozači kosili pešake i bicikliste po Beogradu, najgore prošao čovek kod…

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