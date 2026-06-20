Prve reči Zukića nakon povratka u Vojvodinu: "Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje"

Kurir pre 2 sata
Prve reči Zukića nakon povratka u Vojvodinu: "Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje"

Posle dve godine provedene u Austriji, Zukić je odlučio da se vrati u klub u kojem je ponikao, naglasivši da je tokom čitavog perioda van Srbije ostao uz Vojvodinu kao verni navijač. "Srce mi je puno jer sam se vratio u svoju drugu kuću.

Iako nisam bio tu dve godine, pratio sam svaku utakmicu, bio u kontaktu sa igračima i navijao za klub. Pratio sam i finale Kupa i nervirao se kao da sam na terenu", rekao je Zukić, a preneo klub. On je posebno zahvalio predsedniku kluba Dragoljubu Zbiljiću, istakavši da je dogovor o povratku postignut veoma brzo. "Samo predsednik i ja znamo kroz šta smo prošli tokom prethodnih mesec dana. Naš razgovor trajao je svega pet minuta i odmah smo se dogovorili. Teži deo
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Istorija: Imamo novog igrača i trenera Zvezde i Partizana!

Istorija: Imamo novog igrača i trenera Zvezde i Partizana!

Sport klub pre 2 sata
Zukić: „Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje sa Vojvodinom“

Zukić: „Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje sa Vojvodinom“

Serbian News Media pre 1 sat
Crvena zvezda dovela legendu na klupu: Bio je deo poslednje šampionske generacije

Crvena zvezda dovela legendu na klupu: Bio je deo poslednje šampionske generacije

Mondo pre 3 sata
Obrt: Bivši trener Partizana seo na klupu Zvezde

Obrt: Bivši trener Partizana seo na klupu Zvezde

Nova pre 3 sata
Potpisom Dejana zukića (25) u voši nastavljen niz zavidnih transfera Ništa više nije kao pre

Potpisom Dejana zukića (25) u voši nastavljen niz zavidnih transfera Ništa više nije kao pre

Dnevnik pre 3 sata
Zukić se vratio u Vojvodinu: "Samo Zbiljić i ja znamo kroz šta smo prošli"

Zukić se vratio u Vojvodinu: "Samo Zbiljić i ja znamo kroz šta smo prošli"

Sportske.net pre 4 sati
Sa ovakvim timom ozbiljno mora da se veruje u ulazak u Evropu: Vojvodina ozvaničila ogromno pojačanje, najveće, za sada!

Sa ovakvim timom ozbiljno mora da se veruje u ulazak u Evropu: Vojvodina ozvaničila ogromno pojačanje, najveće, za sada!

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaAustrijaFK VojvodinaAustrija Srbijadejan zukicsuper liga srbije

Vojvodina, najnovije vesti »

Begej fest okupio Evropu, ali ne i Zrenjanince: Profesor i gosti iz 12 država se poklonili gotovo praznoj sali Begej fest…

Begej fest okupio Evropu, ali ne i Zrenjanince: Profesor i gosti iz 12 država se poklonili gotovo praznoj sali Begej fest Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Istorija: Imamo novog igrača i trenera Zvezde i Partizana!

Istorija: Imamo novog igrača i trenera Zvezde i Partizana!

Sport klub pre 2 sata
Zukić: „Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje sa Vojvodinom“

Zukić: „Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje sa Vojvodinom“

Serbian News Media pre 1 sat
Spektakl Korzo slavi Svetski dan muzike uz Betovena na Novom naselju: Vojvođanski simfonijski orkestar i vrhunski solisti pred…

Spektakl Korzo slavi Svetski dan muzike uz Betovena na Novom naselju: Vojvođanski simfonijski orkestar i vrhunski solisti pred novosadskom publikom

Kurir pre 1 sat
Prve reči Zukića nakon povratka u Vojvodinu: "Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje"

Prve reči Zukića nakon povratka u Vojvodinu: "Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje"

Kurir pre 2 sata