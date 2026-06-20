Prve reči Zukića nakon povratka u Vojvodinu: "Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje"

Posle dve godine provedene u Austriji, Zukić je odlučio da se vrati u klub u kojem je ponikao, naglasivši da je tokom čitavog perioda van Srbije ostao uz Vojvodinu kao verni navijač. "Srce mi je puno jer sam se vratio u svoju drugu kuću.

Iako nisam bio tu dve godine, pratio sam svaku utakmicu, bio u kontaktu sa igračima i navijao za klub. Pratio sam i finale Kupa i nervirao se kao da sam na terenu", rekao je Zukić, a preneo klub. On je posebno zahvalio predsedniku kluba Dragoljubu Zbiljiću, istakavši da je dogovor o povratku postignut veoma brzo. "Samo predsednik i ja znamo kroz šta smo prošli tokom prethodnih mesec dana. Naš razgovor trajao je svega pet minuta i odmah smo se dogovorili. Teži deo