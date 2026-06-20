Selektor Škotske preti Brazilu: Ovde smo da pokušamo da uradimo ono što nijedna škotska reprezentacija ranije nije uspela

Selektor fudbalske reprezentacije Škotske Stiv Klark rekao je da je njegova ekipa uprkos porazu bila dobra protiv Maroka i da ima još jednu šansu za plasman u nokaut fazu, zbog čega će dati sve od sebe protiv Brazila. "Mislim da smo bili dobri.

Početak je bio užasan, ali je reakcija na to bila dobra. Morali smo da izdržimo prvih pet do 10 minuta kako bismo se uopšte uključili u utakmicu. Kada smo ušli u ritam pokazali smo da možemo da napravimo probleme. Razočarani smo jer nismo napravili nijednu čistu šansu koja bi nam donela bod", rekao je Klark za radio Bi-Bi-Si (BBC) Škotska. Fudbaleri Škotske izgubili su od Maroka 0:1, u utakmici drugog kola Grupe C na Svetskom prvenstvu. Škotska je primila gol posle